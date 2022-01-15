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  4. İstanbul'da ''motokurye''leri hedef alan hırsız böyle yakalandı

İstanbul'da ''motokurye''leri hedef alan hırsız böyle yakalandı

Beşiktaş’ta yoğun noktalarında takip ettiği kuryelerin paket teslimi sırasında motosikletlerinin başından ayrılmasını fırsat bilen hırsız, farklı zaman dilimlerinde 3 ayrı motosiklet çaldı.

Beşiktaş'ın insan yoğunluğu çok olan Dikilitaş, Sinanpaşa ve Abbasağa Mahalleri'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaylarda, bir hırsız vatandaşların paket servisi yapan motosikletli kuryeleri takip etmeye başladı. Kuryelerin paketleri teslim ettiği anları kollayan hırsız, motosikletlere binerek olay yerinden kaçtı.

 Teslimata çıkan kuryelerin motosikletlerini çaldı

İlçede gezerek motosikletli kuryeleri takip eden hırsız, aynı yöntemi kullanarak farklı zaman dilimlerinde 3 motosiklet çaldı. Hırsızlık olayları üzerime harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Cadde üzerinde bulunan işyerlerinin onlarca saatlik güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polis ekipleri, hırsızın emniyette benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Sedat Ö. olduğunu tespit etti.

Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı

Hırsızın kimliğini belirleyen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sedat Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şahsın gidebileceği adresleri tek tek kontrol etti. Şahsın Beyoğlu'nda olduğunun tespit edilmesi üzerime çalışma yapan Beşiktaş polisi, Sedat Ö.'yü son hırsızlık işindeki kıyafetinden belirleyerek yakaladı. Gözaltına alınan hırsız emniyet götürüldükten sonra ifadesi alınarak adli işlemi yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, hırsızın motosikletleri çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Etiketler kurye motokurye hırsız motosiklet hırsızı
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