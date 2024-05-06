  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da ''ortak'' cinayeti: Kurşun yağdırdı

İstanbul'da ''ortak'' cinayeti: Kurşun yağdırdı

Güncelleme:

İstanbul Bayrampaşa'da bir kadın çalıştığı işyerinde eski ortağı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Sur Sokak'taki çorbacıda yaşandı. G.A. (54), Gaziosmanpaşa'da H.G. ile birlikte işlettikleri çorbacı dükkanından 4 gün önce ortaklığını bitirerek ayrıldı.

G.A., Bayrampaşa’daki başka bir çorbacıda çalışmaya başladı. Dün akşam saatlerinde, H.G., G.A.’nın çalıştığı dükkana gitti. İkili tartışmaya başladı. H.G., yanında bulunan silahla G.A.’ya 4 el ateş etti. Bu sırada polis ekiplerinin geldiğini gören H.G., silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 kişiyi, ambulansla hastaneye kaldırdı.G.A. (54) hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan H.G.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Bayrampaşa'da bir kadın çalıştığı işyerinde eski ortağı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

G.A.'nın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. G.A.'nın daha önce kanseri yendiğini söyleyen yakın arkadaşı Serpil Aday, "Mücadeleyi seven bir insandı. Kanseri atlattı 5-10 sene önce.Göğüs kanseriydi. Mucizevi bir şekilde kanseri atlattı; 'İşe başlayayım kafam dağılsın' dedi. İş ortağı yüzünden kanseri atlatan arkadaşım şu anda kara toprağın altında" diye konuştu.

DHA

Etiketler kadın cinayeti ortak cinayeti istanbul bayrampaşa cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Öğretmen - öğrenci arasındaki cinsel ilişki rezaletlerine bir yenisi daha eklendi Öğretmen - öğrenci arasındaki cinsel ilişki rezaletlerine bir yenisi daha eklendi Görüntüler Türkiye'den: Eşeklere düğün yapıp nikah kıydılar Görüntüler Türkiye'den: Eşeklere düğün yapıp nikah kıydılar Trafikte yeni dönem: Tüm araçlara TTB zorunluluğu geliyor Trafikte yeni dönem: Tüm araçlara TTB zorunluluğu geliyor Duramayan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi Duramayan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi İş yerlerini kâr etmiyormuş gibi gösterenler yakalandı İş yerlerini kâr etmiyormuş gibi gösterenler yakalandı Depoları doldurmayın: Benzin ve motorine indirim geliyor Depoları doldurmayın: Benzin ve motorine indirim geliyor Mayıs'ta lapa lapa kar yağışı: Birçok il beyaza büründü Mayıs'ta lapa lapa kar yağışı: Birçok il beyaza büründü AK Parti'nin seçim vaadiydi... Erdoğan'dan ''mülakat'' çıkışı AK Parti'nin seçim vaadiydi... Erdoğan'dan ''mülakat'' çıkışı Kilis'te aile katliamı: Suriyeli aileyi, çoluk çocuk katlettiler Kilis'te aile katliamı: Suriyeli aileyi, çoluk çocuk katlettiler Okulda saadet zinciri skandalı: Müdür gözaltında Okulda saadet zinciri skandalı: Müdür gözaltında