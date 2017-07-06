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  4. 06 Temmuz 2017 07:23

İstanbul'da rezidans baskını ! Özel timler girdi

İstanbul polisi, Pendik'te birçok adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda lüks bir rezidansa özel tim yardımıyla girildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Pendik’te birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Pendik, Yeni Mahalle Mahallesi, Süreyyapaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansa özel tim yardımıyla girildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 04.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Pendik, Yeni Mahalle Mahallesi, Süreyyapaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansa özel tim yardımıyla girildi. 7. katta bulunan bir dairede aramalar yaptı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.
 

İHA/DHA

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