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İstanbul'da sanayi sitesinde yangın!

İstanbul'da sanayi sitesinde yangın!

Bayrampaşa’daki bir sanayi sitesinin çatısında bulunan depo alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesi’nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, çatıda bulunan kompresör deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede zift kaplı zemine de yayıldı. Sanayi sitesi esnafı hemen dışarı çıkarak durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bayrampaşa ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yaşananları anlatan esnaf Murat Ergül, “Benim gördüğüm, bir patlama oldu. Yukarısı hep zift dolu. İtfaiye geldi. İçeride kalanlar vardı. İnsanlar bağırıyordu. Yaralı görmedim. Herkes aşağı indi” dedi.

İHA

Etiketler bayrampaşa sanayi sitesi yangın
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