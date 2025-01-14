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  4. Cani girdiği evdeki çocuklara saldırıp birini taşla vura vura katletti!

İstanbul'da vahşet: Girdiği evdeki çocuğu taşla katletti

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İstanbul Bağcılar’da kimliği belirsiz bir kişi, girdiği evdeki çocuklara taşla saldırdı. Olayda 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, 5 yaşındaki çocuk ise yaralandı.

Olay, akşam saat 17.00 sıralarında Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir eve giren kimliği belirsiz şahıs, evde bulunan çocuklara taşla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğu M.S’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

M.S.’nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla morga kaldırıldı.

Başından ve gözünden yaralanan 5 yaşındaki kardeşi A.S. ise sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sinir krizi geçiren yabancı uyruklu anne G.S. ise ekiplerce aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İHA

Etiketler Çocuk bağcılar saldırı taşlı saldırı çocuklara saldırdı
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