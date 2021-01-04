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  4. 04 Ocak 2021 14:01

İstanbul'da yine ''eski eş'' dehşeti!

Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde işyerine gelen kişi eski kayınvalidesi ve kayınbiraderini silahla vurdu. Şüpheli olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul'da yine ''eski eş'' dehşeti!
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Olay saat 11.30 sıralarında Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Saldun A. isimli şüpheli buraya gelerek, eski kayınvalidesi Latife Ateş ve kayınbiraderi Ahmet Ateş'e silahla ateş açtı. Saldun A. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.  Latife Ateş ve kayınbiraderi Ahmet Ateş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme polisleri giyim mağazasında delil aradı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
 

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