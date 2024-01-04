İstanbulluların korkulu rüyası yakalandı: 19 suç kaydı çıktı

Esenyurt’ta vatandaşın korkulu rüyası haline gelen ve burnundaki yara ile tanınan telefon hırsızı, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezlerinden defalarca telefon çalan ve burnunda bulunan yarayla tanınan Y.P., vatandaşın korkulu rüyası haline gelmişti. Toplamda telefon hırsızlığı suçundan 19 suç kaydı bulunan şahıs, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Esenyurt Timleri tarafından suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan Y.P. işlemleri için polis merkezine götürüldü. Şüphelinin telefon çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İHA