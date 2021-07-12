İzmir'de 13 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

İzmir'in Urla ilçesinde denize giren 13 yaşındaki Hamdullah P. hareketsiz olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Olaya şahit olan şarkıcı Işın Karaca, ''Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Urla’nın Özbek Mahallesi Akkum Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte plaja gelen Hamdullah P., denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları ve plajdakiler tarafından arama çalışması sonuç vermezken, bir süre sonra P.'in suyun yüzeyine çıktığı ve hareketsiz olduğu görüldü. P., çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan P., Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamdullah P. kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. P.'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Hamdullah P.'nin elektrikçi dükkanında çalıştığı ve izin gününde tatile gittiği öğrenildi.

IŞIN KARACA'DAN DUYGULANDIRAN YORUM

Ailesiyle birlikte olaya şahit olduğunu belirten şarkıcı Işın Karaca bir sosyal medya sayfası üzerinden, "Biz bugün ailemle birlikte Özbek'te bu olaya şahit olduk. Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim. Denizden gelen imdat sesleri, balıkçı teknelerin telaşı, kıyıda bizlerin duası. Allah'ım sen annesine, babasına sabırlar ver. Gözümün önünden gitmiyor" yorumunu yaptı.

DHA