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İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlama anı kamerada

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İzmir Torbalı'da bir binanın zemin katında meydana gelen ve 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlama anına dair kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında patlama meydana geldi. Sanayi tipi tüpün neden olduğu patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi de yaralandı.

Bölgede bulunan 10 binada hasara neden olan patlama anı kameralara yansıdı.

İzmir Torbalı'da bir binanın zemin katında meydana gelen ve 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlama anına dair kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında patlama meydana geldi. Korku dolu anlara sebep olan patlama ile ilgili İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı Ayrancılar Mahallesi’ndeki patlamanın bir iş yerindeki sanayi tipi tüpten kaynaklandığını, patlama sebebiyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını belirtti. Ayrıca sokakta bulunan 11 binada ise hasar meydana geldi. Binada yaşanan patlama anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar varİzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar varHaber

 

İHA

Etiketler izmir torbalı patlama patlama anı kamera görüntü
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