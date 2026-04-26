İzmir'de bir haftadır aranan kız çocuğu bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde 7 gündür kendisinden haber alınamayan ve alıkonulduğu iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğu sağ salim bulundu.

Fırat Mahallesi'nde yaşayan yüzde 25 zihinsel engelli A.K. (15), 20 Nisan tarihinde iş yerinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Durumu öğrenen anne N.D., emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Bu süreçte Asya adına açılan sahte sosyal medya hesaplarından aileye mesajlar gönderildi. Anne D., kızının kendi iradesiyle gitmediğini ve bir şüpheli tarafından alıkonulduğunu ileri sürerek yetkililerden yardım istedi.

Başka bir evde kalmış

Kayıp kızı arama çalışmaları sürerken, K. kendi isteğiyle ailesine geri döndü. Psikolojik bunalım yaşadığı gerekçesiyle evi terk ettiği belirtilen A.K.'nin, kayıp olduğu süre boyunca annesiyle beraber yaşayan 20 yaşındaki bir kızın evinde kaldığı tespit edildi. Genç kızın ailesine sağ salim kavuşmasıyla birlikte olayla ilgili başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı.

