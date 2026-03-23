İzmir'de korkunç olay: Genç müzisyen kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

İzmir Konak’ta 31 yaşındaki müzisyen E.D., önünü kesen bir grubun saldırısına uğradı. Kalbinden bıçaklanan genç müzisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; arkadaşı Ç.T. ile birlikte kendisi gibi müzisyen olan arkadaşlarını ziyarete gelen Emre D.'nin önü, henüz belirlenemeyen nedenle bir grup tarafından kesildi. Grup ile D. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında kalbinden bıçaklanan genç müzisyen, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan D., hemen ameliyata alındı. Ancak kalbine aldığı ağır darbe sonucu yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti. D.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

5 şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganların izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; İ.L. (25), İ.L. (62), S.L. (19), B.İ. (23) ve Ç.T. (33) isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA