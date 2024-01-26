  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İzmir'de vahşet! 3'ü katledildi, 2'si tedavi altında

İzmir'de vahşet! 3'ü katledildi, 2'si tedavi altında

İzmir'de vahşet! 3'ü katledildi, 2'si tedavi altında
Güncelleme:

İzmir’in Çiğli ilçesinde 3 sokak köpeği telef olmuş halde bulunurken, 2 köpek ise tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çiğli Ataşehir Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde köpek ölüleriyle karşılaştı. Çevrede yapılan araştırmalarda 3 köpeğin telef olduğu tespit edilirken, durumu kötü olan 2 köpek ise vatandaşlar tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Köpeklere, zehirli yiyecekler verildiği değerlendirilirken, olayla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İHA

Etiketler izmir çiğli köpek telef
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür'den 2 ilimiz için 7,4'lük deprem uyarısı Prof. Dr. Naci Görür'den 2 ilimiz için 7,4'lük deprem uyarısı Sürpriz aşk iddiası: Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın arkadaşıyla birlikte Sürpriz aşk iddiası: Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın arkadaşıyla birlikte Yolcu otobüsü tarlaya devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralılar var! Yolcu otobüsü tarlaya devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralılar var! Parkta yürüyüş yaparken buldu, milyoner oldu! Parkta yürüyüş yaparken buldu, milyoner oldu! Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale İstanbul'da beklenen kar yağışı sonuna geliyor! AKOM tarih verdi İstanbul'da beklenen kar yağışı sonuna geliyor! AKOM tarih verdi İnci Taneleri dizisinde ''pavyon sahnesi'' krizi yarattı: Yayından kalkabilir! İnci Taneleri dizisinde ''pavyon sahnesi'' krizi yarattı: Yayından kalkabilir! Türkiye'nin beyaz et devlerine büyük ''fiyat'' incelemesi Türkiye'nin beyaz et devlerine büyük ''fiyat'' incelemesi Dolar/TL'den rekor üstüne rekor! Dolar/TL'den rekor üstüne rekor! Fatih Portakal: ''Acun fena gol yedi'' Fatih Portakal: ''Acun fena gol yedi''