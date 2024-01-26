İzmir'de vahşet! 3'ü katledildi, 2'si tedavi altında

İzmir’in Çiğli ilçesinde 3 sokak köpeği telef olmuş halde bulunurken, 2 köpek ise tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çiğli Ataşehir Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde köpek ölüleriyle karşılaştı. Çevrede yapılan araştırmalarda 3 köpeğin telef olduğu tespit edilirken, durumu kötü olan 2 köpek ise vatandaşlar tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Köpeklere, zehirli yiyecekler verildiği değerlendirilirken, olayla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.





İHA