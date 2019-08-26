JES'e karşı direnen yurttaşlara müdahale: 26 gözaltı

Manisa’nın Salihli ilçesinin Hacıbektaşlı Mahallesinde yapılmak istenen JES'e karşı mahallelinin direnişleri sonrası şirket geri adım atarak çalışmaları durdurmuştu. Geçtiğimiz Cuma günü şirketin alana kamyonlarla iş makinelerini taşımak istemesin üzerine yurttaşlar buna engel olarak yeniden nöbete başladı.

Bugün sabah saatlerinde yurttaşlar JES inşaatı alanına giden yolun üzerinde JES istemediklerini söylemek için bir araya geldi. İş makinelerinin ve tırların geçeceği yolu kapatmak isteyen yurttaşlara jandarma cop ve biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sırasında Salihli Çevre Derneği Başkanı Av. Seçil Ege’nin de aralarından olduğu 26 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

O anlarda çekilen, daha sonra ortaya çıkan görüntülerde bir jandarma erinin eylem yapan kadının telefonunu elinden çekip alması ve "Bir sürü video, fotoğraf çekti, telefonu kıralım” demesi de yer alıyor.

Salihli Çevre Derneği avukatı Özgür Erginbaş, şirketin yaptığı bu işlemin hukuksuz olduğunu belirtti. Erginbaş, “Şirket başka bir kişinin şahsına ait tarlasından hukuksuz bir biçimde yol yapmış ve bu yoldan alana tırlarını ve inşaat araçlarını sokmaya çalışıyor. Ayrıca mahkeme süreci devam ederken yaptıkları bu işlemler son derece hukuksuz” dedi.

ÖDP: "SALDIRIYI KINIYORUZ"

Jandarmanın JES’e karşı direnen yurttaşlara cop ve biber gazıyla saldırmasına Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer tepki gösterdi. Başer, Salihli halkının tarım ve yaşam alanlarını koruma mücadelesinin yanında olduklarını belirtti.

Yaşamını korumak isteyen yurttaşlara yapılan jandarma saldırısını kınadığını belirten Başer, “Hacıbektaşlıların aylardır sürdürdüğü direnişi sonucu JES şirketi SANKO çalışmalarını durdurmuştu. Ancak iki gün önce şirketin tekrar alana iş makineleriyle girmesi sonucu halk yaşam nöbetine başlayarak cevap vermişti. Ülkede estirilmeye çalışılan anti demokratik rüzgârdan nemalanmak isteyen JES şirketleri dün Aydın Yılmazköy'de bugün Hacıbektaşlı'da yaptıkları hukuk dışı fırsatçılığa polis-jandarmanın halka saldırarak destek olması şirketlerin nereden güç aldığını açıkça ortaya koymaktadır. Şirketlerin devleti haline gelmiş olan ve hukuk kararlarını tanımayan bu zorba yaklaşım halkın direnişiyle mahkûm olacaktır. Gözaltına alınan ve yaralanan halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Salihli halkının tarım ve yaşam alanlarını koruma mücadelesinin yanındayız” şeklinde konuştu.