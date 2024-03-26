  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kaçak kömür ocağında korkunç ölüm

Kaçak kömür ocağında korkunç ölüm

Kaçak kömür ocağında korkunç ölüm
Güncelleme:

Zonguldak'ta kaçak bir kömür ocağında çalışan maden işçisi, vagon ile vinç arasına sıkışarak feci halde can verdi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak kömür ocağında vagon ile vinç arasında sıkışan maden işçisi M.K. (49) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Kırat Mahallesi'ndeki kaçak kömür ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan 3 çocuk babası M.K., vagon ile vinç arasında sıkışarak yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan M.K., yüzeye çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Durumu ağır oln madenci, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.K.’un ağabeyinin de Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli madenci olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA

Etiketler kaçak kömür ocağı kömür ocağı ölüm Zonguldak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dev banka yıl sonu Dolar beklentisini değiştirdi Dev banka yıl sonu Dolar beklentisini değiştirdi Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü İnternetten bebek satışı skandalı için hareket geçildi İnternetten bebek satışı skandalı için hareket geçildi Kar kraliçesi, Türkiye'de ilk defa bu kadar net görüntülendi Kar kraliçesi, Türkiye'de ilk defa bu kadar net görüntülendi İmamoğlu Tuzla’dan hükümete rest: ''Ankara’dan İstanbul'da kabine niye toplandı; anlayan var mı?'' İmamoğlu Tuzla’dan hükümete rest: ''Ankara’dan İstanbul'da kabine niye toplandı; anlayan var mı?''