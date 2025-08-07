Kadıköy'de 10 katlı binada korkutan yangın

İstanbul Kadıköy'de 10 katlı binada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Kadıköy Bostancı Mahallesi Yazıcı Sokak'ta 10 katlı binada bulunan bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

DHA