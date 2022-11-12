Kafe çalışanına ''Kız güzel mi?'' deyip tekme tokat dövdü

İstanbul Küçükçekmece'de bir kafeye gelen müşteri, kız arkadaşına baktığını iddia ettiği çalışanı darbetti.

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesindeki bir kafede geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında kimliği belirsiz bir şahıs kız arkadaşıyla kafeye geldi. Burada dondurma yedikten sonra kız ile erkek arasında tartışma çıktı. Kafeden ayrılan ikilinin arasındaki sözlü tartışma kapı önünde de devam etti.

"KIZ ARKADAŞIMA BAKTIN" DEYİP SALDIRDI

Ardından erkek şahıs, birden montunu çıkarıp koşarak kafe çalışanı Yunus S.'ya saldırdı. Şahıs, kız arkadaşıma 'baktın' diyerek, S.'nın boğazını sıkıp onu darp etti. Diğer çalışanların araya girmesiyle şüpheli kaçarken, S.'nın yüzü kan içinde kaldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Aldığı darp raporu sonrası S., karakola giderek şüpheli saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Şahsın kapı önünde kız arkadaşıyla tartışması ve kafeye koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

"KAFEDE OLDUĞUMUZ İÇİN MÜŞTERİLERİMİZE BAKMAK ZORUNDAYIZ"

Hayatında ilk defa şahsı gördüğünü anlatan kafe çalışanı Yunus S., "İlk önce bir kadın ve erkek geldi, dondurma aldıktan sonra erkek tip tip bana baktı. Şüphelendim biraz, tanımıyorum, birine benzetti dedim. İkisi burada kavga ettiler, sonra dışarı çıktılar. Çıktıktan sonra aniden dükkanıma girip saldırmaya başladılar. O sırada ne olduğunu anlamadım. Saldırıya uğradıktan sonra çocuk kaçtı gitti. Sebep şu, içeri girip direk, 'Kız güzel mi' dedi, anlamadım ne dediniz, 'Neye bakıyorsun' dedi. Kafede olduğumuz için müşterilerimize bakmak zorundayız. Sonra bu olayı yaşadık. Normal yumrukla saldırdı ama hastaneye gittiğimde doktor dedi ki, kesici bir şey vurmuş. Darp raporu alıp şikayetçi oldum" diye konuştu.

İHA