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Kalp krizi geçiren genç astsubay hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren genç astsubay hayatını kaybetti
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Çorum'un Sungurlu İlçesi nüfusuna kayıtlı, Jandarma Astsubay Mehmet Ali Y. (23), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da görev yapan Sungurlu ilçe nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Mehmet Ali Y., evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Geçen sene göreve başlayan Mehmet Ali Y.’in Sungurlu Devlet Hastanesi’nde çalışan Erdal Y.’in oğlu olduğu öğrenildi.

Etiketler kalp krizi astsubay ölüm
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