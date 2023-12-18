Kamuda FETÖ operasyonu: 9 ilde, 19 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 farklı ilde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör/ardışık/periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller elde edilen toplam 19 şüphelinin Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.