Kan donduran olay: 7 aylık kocasını öldürdü

Henüz 7 aylık evli olan çift arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı.

Uşak’taki korkunç olay, gece saat 03.00 sıralarında Uşak Fatih Mahallesi 5'inci Köksal Sokak'ta bulunan bir sitenin 1'inci katında meydana geldi. Antika halı satışı yapan E.A ile eşi E.A. arasında eğlence dönüşü evde kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

KOCASINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışma sırasında eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia eden E.A., koşarak mutfaktan ekmek bıçağını alarak üzerine gelen kocasını göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde evin salonuna yığılan E.A. ağır şekilde yaralandı.

Yeni Asır'daki habere göre; gürültüleri ve çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ambulans sevk edildi. E.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'BÖYLE OLMASINI İSTEMEDİM'

Polis, tarafından gözaltına alınan E.A. "Dışarda yemek yedik eski bir olaydan dolayı aramızda kıskançlık yaşandı aşırı tepki gösterdi tartıştık bana vurdu mutfaktan bıçağı aldım böyle olmasını istemedim çok üzgünüm" dedi. Aka, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.