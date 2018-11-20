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  4. 20 Kasım 2018 21:30

Kan donduran vahşet ! Eşini böyle öldürdü

Çanakkale'de evden uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, boşanma arifesinde olduğu karısını başından vurarak öldürdü.

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Çanakkale'de hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi boşanma arifesinde olduğu karısını başından kurşunla vurarak öldürdü. Daha sonra kendi kafasına da sıkan eş olay yerinde can verdi. S.Ş.’nin başından kurşunla vurularak, öldürülme anları halk otobüsü kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün sabah saatlerinde Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Çanakkale Devlet Hastanesinde ebe olarak çalışan S.Ş. (30), şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 1 yıl önce eşi F.Ş.'den (31) boşanmak üzere mahkemeye başvurdu. Mahkeme F.Ş.'ye evden uzaklaştırma kararı verirken, S.Ş. ise adresini değiştirerek başka bir yere taşındı. Adapazarı'nda kasap olarak çalışmaya başlayan F.Ş., dün akşam saatlerinde Çanakkale'ye geldi. Burada araç temin eden F.Ş., eşinin adresini bularak, evinin etrafında beklemeye başladı. Sabah işe gitmek üzere evden çıkan S.Ş.'nin yanına giden F.Ş., bir süre konuştu. Yaşanan tartışma üzerine F.Ş., yanında getirdiği tabancayla ayrı yaşadığı eşi S.Ş.'yi başından vurdu. Daha sonra aynı silahla intihar etti.

2 ÇOCUKLARI VARDI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polisleri güvenlik şeridi çekip cinayetle ilgili çalışma yaptı. Bu sırada olayın yaşandığı noktanın karşısındaki bir okulun öğrencileri, polislerin incelemesini meraklı gözlerle takip etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Hayatlarını kaybeden çiftin 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

S.Ş.’nin başından kurşunla vurularak, öldürülme anları halk otobüsü kameralarına yansıdı. Görüntülerde vurularak ölen S.Ş’nin 'Yardım edin elinde silah var', ‘Yardım edin’ ve ‘İmdat’ diye bağırmasının ardından kurşun sesleri yer alıyor.

İHA

kadın , boşanma davası , silah , yardım edin
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