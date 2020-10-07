Kartal'da feci kaza! Reklam panosu araçların üzerine devrildi

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Kartal D- 100 Karayolu'nda vinç üstgeçite çarptı. Üstgeçitteki reklam panosunu yola düşerken, 2 otomobil ve bir otobüs panonun altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan kaza nedeniyle Ankara yönünde trafik durdu.
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