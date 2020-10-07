SON DAKİKA
AĞIR HASTA SAYISI DÜŞÜYOR! İŞTE SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 07 Ekim 2020 18:13

Kartal'da feci kaza! Reklam panosu araçların üzerine devrildi

Kartal D- 100 Karayolu'nda bir vincin üstgeçite çarpması sonucunda reklam panoları araçların üzerine devrildi.

Kartal'da feci kaza! Reklam panosu araçların üzerine devrildi
A+ A-

Kartal D- 100 Karayolu'nda vinç üstgeçite çarptı. Üstgeçitteki reklam panosunu yola düşerken, 2 otomobil ve bir otobüs panonun altında kaldı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan  kaza nedeniyle Ankara yönünde trafik durdu. 

kaza , kartal , reklam panosu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM