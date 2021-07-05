Karton kutudan bebek cesedi çıktı
Bursa'da tarla kenarında karton kutu içinde yeni doğan bebek cesedi bulundu. Kaynak: Bursa'da karton kutuda bebek cesedi bulundu
Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi kırsalında yolda yürüyen bir kişi, tarla kenarındaki karton kutuda hareketsiz yatan bebek gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin yeni doğduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
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