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Kastamonu'da bir köy küle döndü!

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bağlı Gökceöz Köyü'nde çıkan yangında 10 ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Gökceöz Köyü Unduk Mahallesi'nde bir evde yakılan sobanın patlaması sonucu çıkan Yangın çevredeki evlere sıçradı.

İlçe merkezine 25 km uzaklıkta bulunan köyde vatandaşlar ilk etapta itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanları ile yangının söndürmeye çalıştı.

Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede tüm söndürme araçları ile yangın yerine gelerek yangın söndürme çalışmasına başladı.

10 EV TAMAMEN YANDI

Şu ana kadar Avni A., Selahattin A., Hasan U., Muharrem Ç., Tahsin A., İsmail B.'ye ait 10 evin tamamen yandığı öğrenilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İHA

Etiketler kastamonu yangın köy
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