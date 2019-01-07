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  4. 07 Ocak 2019 09:35

Kayıp genç kız 4 gün sonra bulundu

Kahramanmaraş'ta kendisinden 4 gündür haber alınmayan 14 yaşındaki genç kız, bulundu.

Kayıp genç kız 4 gün sonra bulundu
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Edinilen bilgiye göre, Aile 4 gün önce evden ayrılan 14 yaşındaki kızları N.E. için polise ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp genç kızın bulunması için il genelinde soruşturma başlattı.

Kayıp kızın bulunması için vatandaşlardan gelen yüzlerce ihbarı inceleyen, cadde ve sokaklarda arama yapan polis, eşkale uygun bir kız çocuğunu durdurdu. Bulanan kızın kayıp N.E. (14) olduğu tespit edildi. Genç kız polis tarafından ailesine teslim edildi.

İl Çocuk Şube Müdürlüğünde çocuklarına kavuşan anne, kızının bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Yavruma kavuştuğum için çok mutlu oldum. Allah'ım kimseyi yavrusundan ayrı koymasın. Eve gittiğimizde doya doya ona sarılıp oturmak istiyorum. Yavrumun saçını okşayıp onu koklamak istiyorum. Kaç gündür çektiğimi anca ben bilirim. Allah'ım kimseye evlat acısı yaşatmasın, kimseyi de evladından ayrı koymasın. Biz çok zor anlar yaşadık. Allah'ım bir daha yaşatmasın'' dedi.

Kızının bulunduğunu polis merkezinde öğrenen baba ise, “Asayiş Şube Müdürlüğü ekibine teşekkür ediyorum. Onların sayesinde kızım bulundu. Kızım bulunduğunda kendisi ile beraberdik. Bu haberi birlikte öğrendik ve aynı sevinç içerisindeydik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

 
 

İHA

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