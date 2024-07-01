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Kayseri'yi ayağa kaldıran Suriyeli tacizci tutuklandı

Kayseri'yi ayağa kaldıran Suriyeli tacizci tutuklandı
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Kayseri'de Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli zanlı tutuklandı.

Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde bulunan tuvalette amcasının kızı 7 yaşındaki M.A'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yakalanan Suriye uyruklu İ.A'nın (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi'ndeki cinsel istismar olayıyla ilgili Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına, çocuğun ise koruma altına alındığını açıklamıştı. İstismar iddiasının ardından kentte yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralanmış, cinsel istismar iddiası ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yayın yasağı getirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olaylara ilişkin 67 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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AA

Etiketler Kayseri Suriyeli taciz cinsel istismar
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