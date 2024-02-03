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Kırmızı bültenli bir karteli elebaşısı daha İstanbul'da yakalandı

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda “Uyuşturucu madde ticareti” suçuyla Interpol tarafından Kırmızı Bültenle aranan uyuşturucu karteli elebaşısı yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hollanda tarafından Interpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu madde ticareti” suçuyla uluslararası eviyede aranan uyuşturucu karteli elebaşı Rawi Ayi Quereshi’nin Kartel-5 operasyonunda yakalandığını kaydetti.

Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi İstanbul’da yapılan “KARTEL-5” operasyonuyla yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" açıklamasını yaptı.

 

 

Etiketler kırmızı bülten uyuşturucu karteli lideri suçlu istanbul operasyon gözaltı tutuklama ali yerlikaya içişleri bakanlığı içişleri
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