Kırmızı bültenli bir karteli elebaşısı daha İstanbul'da yakalandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda “Uyuşturucu madde ticareti” suçuyla Interpol tarafından Kırmızı Bültenle aranan uyuşturucu karteli elebaşısı yakalanarak gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hollanda tarafından Interpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu madde ticareti” suçuyla uluslararası eviyede aranan uyuşturucu karteli elebaşı Rawi Ayi Quereshi’nin Kartel-5 operasyonunda yakalandığını kaydetti.
Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi İstanbul’da yapılan “KARTEL-5” operasyonuyla yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" açıklamasını yaptı.
🟥Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşı RAWİ ALİ QURESHI İstanbul’da yapılan “KARTEL-5” operasyonuyla yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 3, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi… pic.twitter.com/PnXD9uU9nl
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