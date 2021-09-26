  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kışlada panik! 20’ye yakın asker hastanelik oldu!

Kışlada panik! 20’ye yakın asker hastanelik oldu!

Kışlada panik! 20’ye yakın asker hastanelik oldu!

İzmir’in Bornova ilçesinde 57. Topçu Tugayı’na bağlı Cemal Gürsel Kışlasında 20’ye yakın asker, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

İzmir’in Bornova ilçesinde 57. Topçu Tugayı’na bağlı Cemal Gürsel Kışlasında vatani görevleri yapan 20’ye yakın asker, içtima esnasında ishal, mide bulantısı ve kusma belirtileri göstermesi üzerine revirde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; askerler, dün akşam yemeğinde yoğurtlu çorba ve et yemeği tüketti. Akşam saat 21.00 sularından sabah saatlerine kadar birçok asker mide bulantısı, ishal ve kusma gibi sağlık problemleri yaşadı.

Askerlerde toplu şekilde benzer sağlık sorunlarının gözlenmesi nedeniyle gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

PCR testi yapılacak

Öte yandan kışladaki askerlere koronavirüs salgını ihtimaline karşı PCR testi de uygulanacak.

İçtimadaki şikayetler üzerine ilk müdahaleleri revirde gerçekleştirilen askerler, panik halinde durumu ailelerine bildirdi.

 

(Kaynak)

Etiketler tsk kışla asker zehirlenme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Can Ataklı canlı yayında muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Bilim Kurulu üyesinden şimdi de grip salgını uyarısı
40 yaşındaki güzel Adriana Lima pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu
Tüyler ürperten olay: Hamakta bebeğiyle sallanırken gelen yılanı son anda fark etti
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçındaki penaltıya isyan etti
Bilim insanları koronavirüse karşı kalkan geliştirdi: 8 saat koruma sağlıyor
Güzel oyuncu Pelin Akil'in yaza veda pozları olay oldu
Kabine toplanıyor: İşte gündemdeki konular...
Karadenizli yine yaptı yapacağını: Panelvan aracı görenler şaşkına dönüyor
Hadise transparan kıyafeti ve dekoltesiyle olay oldu