  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm! İntihar mı, cinayet mi, kaza mı ?

Kız öğrenci yurdunda korkunç lüö

Güncelleme:

Malatya'da kaldığı kız yurdunun 11'inci katından atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Battalgazi Kız Yurdu'nda kalan 20 yaşındaki K.S., kaldığı 11'inci kattaki odanın penceresinden aşağı atladı. 

Durumun fark edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan K.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden K.S.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İHA

Etiketler Malatya kız öğrenci yurdu öğrenci yurdu intihar ölüm kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruşturma başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruşturma başlatıldı 4 gün sürecek! Uzmanı uyardı: Acil değilse dışarı çıkmayın 4 gün sürecek! Uzmanı uyardı: Acil değilse dışarı çıkmayın Ustasının boğazını keserek öldürdü, ifadesi kan dondurdu Ustasının boğazını keserek öldürdü, ifadesi kan dondurdu Erdoğan şimdi de Mansur Yavaş'ı topa tuttu... ''Sokak teröristlerine kucak açanlar...'' Erdoğan şimdi de Mansur Yavaş'ı topa tuttu... ''Sokak teröristlerine kucak açanlar...'' Merkez Bankası'nın ne kadar döviz sattığı hesaplandı Merkez Bankası'nın ne kadar döviz sattığı hesaplandı Yeni keşif: Mısır piramitlerinin altından bakın ne çıktı? Yeni keşif: Mısır piramitlerinin altından bakın ne çıktı? İmamoğlu protestolarının bilançosu açıklandı: Binden fazla gözaltı var İmamoğlu protestolarının bilançosu açıklandı: Binden fazla gözaltı var Otomotiv devinden çalışanlarına ''çılgın'' istifa kampanyası! Otomotiv devinden çalışanlarına ''çılgın'' istifa kampanyası!
Google tepkiler üzerine İmamoğlu'nun ünvanını değiştirdi Google tepkiler üzerine İmamoğlu'nun ünvanını değiştirdi Özgür Özel'den tarihi Saraçhane resti Özgür Özel'den tarihi Saraçhane resti AK Parti'de ''İmamoğlu'' istifası AK Parti'de ''İmamoğlu'' istifası Öğrenciler ünlü kahvecinin şubesini mühürledi Öğrenciler ünlü kahvecinin şubesini mühürledi Melih Gökçek'ten Dilek İmamoğlu için çirkin ifadeler! Melih Gökçek'ten Dilek İmamoğlu için çirkin ifadeler! İBB’den Şehzadebaşı Camii'ye zarar verildiği iddialarına yanıt İBB’den Şehzadebaşı Camii'ye zarar verildiği iddialarına yanıt İstanbul'da Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı İstanbul'da Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı Zam talebini reddeden kiracısına kızıp, öyle bir şey yaptı ki... Zam talebini reddeden kiracısına kızıp, öyle bir şey yaptı ki... Bankada parası olana müjde: Stopaj indirimi geliyor Bankada parası olana müjde: Stopaj indirimi geliyor Bozdoğan Kemeri'nde polis memuru ile genç kadının diyaloğu kameralara böyle yansıdı! Bozdoğan Kemeri'nde polis memuru ile genç kadının diyaloğu kameralara böyle yansıdı!