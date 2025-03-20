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  4. Kız yurdunda korku dolu anlar! ''Mutfak görevlisiyim'' deyip girip taciz etti

Kız yurduna ''mutfak görevlisiyim'' deyip girmiş

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İstanbul'da ''mutfak görevlisiyim'' diyerek girdiği kız yurdunda takip ettiği öğrenciye arkadaşlık teklif eden şüpheli gözaltına alındı...

İstanbul Avcılar'da bulunan kız yurduna kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtarak giren M.K. (57), daha önce takip ettiği kız öğrenciyi bulup, arkadaşlık teklif etti. Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine güvenlik görevlileri şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti.

Olay, saat 07.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, kendisini 'mutfak görevlisi' olarak tanıtarak yurda giren M.K., katlardaki odaları tek tek dolaştı. M.K., bir süredir takip ettiği, okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kız öğrencinin bulunduğu odaya girip, arkadaşlık teklifinde bulundu. Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine yurt güvenlik görevlileri M.K.'yi yakaladı. Şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.K., polis merkezine teslim edildi. M.K.'nin uyuşturucu da olmak üzere birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

DHA

Etiketler Mutfak görevlisiyim avcılar öğrenci kız öğrenci gözaltı
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