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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için hayati öneme sahip Samsun’daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

Kuzey Avrupa ve Sibirya'dan gelen kuğular ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Samsun’daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Deltanın Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi mevkisinde yaklaşık 10 dönüm sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Bafra Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

 

 

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