Komşusunu vahşice öldürmüştü: Sanığın kardeşinden kan donduran ifade

İstanbul Büyükçekmece’de eşinin ilişkisi olduğundan şüphelendiği adamı 8 parçaya ayıran ve ona yardım eden 3 şüphelinin duruşması görüldü.

Büyükçekmece’de eşi Nubar A.’la bir buçuk yıldır ilişki yaşadığı iddiasıyla komşuları Süleyman Akbaba’yı öldürüp, 8 parçaya ayırdıktan sonra poşetlerle yol kenarına atan sanık Alp A. A. ile cinayete yardım eden Nubar A. ve delilleri gizledikleri gerekçesiyle tutuksuz yargılanan İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi’nin yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Alp A. A. ve Nubar A. ile tutuksuz sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

POŞETTEN İNSAN PARÇALARI ÇIKMIŞTI

Karayollarında çalışan tanık Emirşah Y., “Olay günü çalılık alanda temizlik yapıyorduk. Şüpheli poşetler bulduk. Şefliğimize bildirdik. Gelen polisler poşetlerde insan parçaları olduğunu söyledi” dedi.

"SAKİN VE SOĞUKKANLIYDI"

Tanık olarak dinlenen sanıkların alt komşusu Deniz Can, “Gece kapım çalındı. Komşum Nubar geldi, bana ‘işin yoksa biraz oturacağım’ dedi. Bende sabah işe gideceğimi söyledim. Bana birazdan evime geleceğini söyledi. Arada yukarıdan güm sesleri geldi. Bende dolapların yerini değiştiriyorlar zannettim sonra Nubar’ın kocasının sesini duydum. Onların televizyonlarının sesi çok açık olduğu için bağrışma seslerini anlamadım. Bende AlpA.’ın eşi Nubar’ı dövdüğünü düşündüm. Gelmeyince ben kızımla Nubar’ın kapısına gittim. Kapıyı açan olmadı. Hemen aşağıya indim. 10 dakika sonra ise Nubar geldi. Gece 1 sıralarıydı. Eşinin onu dövüp dövmediğini sordum, Nubar bana ‘eşim beni dövemez, dövse apartmanı ayağa kaldırırım’ dedi. Elinde kahve vardı, bana ‘yap içelim’ dedi. Mutfağa geçtiğimizde Nubar bana ‘kapıyı kapat, eşim burada olduğumu bilmiyor’ dedi. Bana çocuklarının o gün amcalarında olduğunu söyledi. Sohbet ederken Alp A. camdan eşi Nubar’ı çağırdı. Nubar da bunun üzerine bana ‘bak AlpA. sakinleşmiş, ‘bebeğim gelsene’ diyor dedi. Nubar kahvesini bırakarak yukarı çıktı. Nubar bizdeyken gayet sakin ve soğukkanlıydı. Herhangi bir tedirginliği yoktu. Ertesi gün Nubar’ı gördüm, akşam ne yaptıklarını sordum. Bana eşiyle barıştığını ve onu kahvaltıya götürdüğünü anlattı. Sonra Nubar bana ‘Duydun mu Süleyman ağabey kaybolmuş’ dedi. Bende bunun üzeri güldüm ve ‘ne demek bu, çocuk mu bu kaybolsun’ dedim. Ceset bulunduktan sonra ise Nubar bana ‘belki de namus için öldürmüşlerdir’ dedi.



"EŞİME 3 HARFLİLERLE KONUŞTUĞUNU ANLATMIŞ"

Sanık AlpA. A.’ın kardeşi tanık Rıdvan A., “Eşimin gözlemlediği kadarıyla ağabeyim değişik tavırlar sergiliyormuş, kendi kendine konuşuyormuş. Ağabeyim AlpA. eşime 3 harflilerle konuştuğunu ve çocuklarını öldürmesini söylediklerini anlatmış. Ben şakaya vurdum. Ancak ağabeyimin gözaltlarında morluklar vardı. Olay günü her şey çok normaldi” dedi.

Tanıkların dinlenmesinden sonra söz verilen sanık AlpA. A., “Ben bu olayda mağdurum” dedi.

"TEK SUÇUM EŞİMİ ALDATMAK"

Diğer sanık Nubar A. da, “Ben işlemediğim bir suçtan dolayı 11 aydır tutukluyum. Tek suçum eşimi aldatmak. Bu cinayette kesinlikle parmağım yoktur, çocuklarım perişan oldu. 5 yaşındaki çocuğumun psikolojisi bozuldu. Yemin ediyorum cinayetle alakam yoktur. Yalvarırım beni bırakın, yerim yurdum belli, kaçmam. Bütün duruşmalara gelirim” diyerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 14 Temmuz 2020’de Büyükçekmece’de temizlik işçileri tarafından 7 poşet içerisinde bulunan ceset parçalarının 11 Temmuz’da eşi tarafından kayıp ilanı verilen Süleyman Akbaba’ya ait olduğunun belirlendiği anlatılmıştı. İddianamede, sanık A.’ın eşine maktulü çağırmasını söylediği, maktul eve girdikten sonra sanığın direncini kırmak için önce kafasına bir cisimle vurduğu, sonrasında defalarca maktulü bıçaklayarak öldürdüğü ve cesedi parçalara ayırıp poşetlere koyduğu ifade ediliyor. Olayla ilgili yakalanan sanığın yaklaşık 1 buçuk yıl eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Akbaba’yı öldürmeyi planladığı ve olay tarihinden bir gün önce araç kiraladığı belirtilmişti.

İddianamede, sanık AlpA. A.’ın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Nubar A.’ın ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi’nin ise ‘suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.