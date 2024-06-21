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Köpeği istismar ederken yakalandı

Köpeği istismar ederken yakalandı
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İzmir Bayraklı’da bir kişi köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı. Sosyal medyada yayınlanan mide bulandıran görüntüler infial yarattı.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, sosyal medya hesabı üzerinde İzmir'de yaşanan skandal olayı paylaştı.

Özkan'ın paylaştığı görüntüde bir erkeğin köpeği istismar ederken yakalandığı görülüyor.

Özkan paylaştığı görüntüye ise şu notu düştü:

"İzmir Bayraklı Sevgi Yolu Migros arkasında gece saat 03:00 civarında köpeği istismar ederken yakalandı!

İnsanlıktan nasibini almamış bu aşağılıklara yatarı olan hapis cezası şart"

Etiketler köpeğe cinsel istismar cinsel istismar istismar sokak hayvanları
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