  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Korkunç olay: Minik bebek süt dolu kovaya düştü

Korkunç olay: Minik bebek süt dolu kovaya düştü

Güncelleme:

Kayseri'de 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu minik bir bebek içi süt dolu kovanın içine düştüğü için şimdi hastanede yaşam savaşı veriyor.

Kayseri'de süt dolu kovanın içine düşen 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Lemis B., hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi.

Kayseri'de 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu minik bir bebek içi süt dolu kovanın içine düştüğü için şimdi hastanede yaşam savaşı veriyor.

İddiaya göre; evin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Lemis B.. peynir yapımı için konulan süt dolu kovanın içerisine düştü. Ailesinin fark etmesi ile Lemis B., kovadan çıkarılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri'de 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu minik bir bebek içi süt dolu kovanın içine düştüğü için şimdi hastanede yaşam savaşı veriyor.

Bilinci kapalı olan bebek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA

Etiketler süt kovası minik bebek Suriyeli bebek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Karadenizli kaportacı bulutların arasına ev yaptı Karadenizli kaportacı bulutların arasına ev yaptı Ünlü ekonomist yabancıların Dolar/TL kuru üzerinden nasıl para kazandığını anlattı Ünlü ekonomist yabancıların Dolar/TL kuru üzerinden nasıl para kazandığını anlattı Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'den dans şov Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'den dans şov Ankara'da hastalıklı köpek gözaltıları Ankara'da hastalıklı köpek gözaltıları Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu: Ali Koç: 2 - Aziz Yıldırım: 0 Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu: Ali Koç: 2 - Aziz Yıldırım: 0 Yolların efsaneleri İstanbul'da buluştu Yolların efsaneleri İstanbul'da buluştu Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler Ampute Futbol Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu YKS sonrası skandal iddia: Sorular sızdırıldı YKS sonrası skandal iddia: Sorular sızdırıldı Milli atlet Tuğba Danışmaz Türkiye'ye bir rekor, bir madalya ile dönüyor Milli atlet Tuğba Danışmaz Türkiye'ye bir rekor, bir madalya ile dönüyor