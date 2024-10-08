Korkunç olayın ses kaydı çıktı: ''Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel''

ABD'de tutuklu yargılanmasına devam edilen Timur C.'nin, kazaya ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı.

İstanbul Eyüpsultan’daki trafik kazasında Oğuz A.'nin ölümüne yol açan ve kazadan hemen sonra annesi Eylem T. ile ABD'ye kaçan Timur C.'un kaza sonrasına ait ses kaydı ortaya çıktı.

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz A.’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur C.’un kazadan hemen sonraki 112 Acil Servis telefon konuşmaları ortaya çıktı.

“Çok kötü kaza yaptım, birine vurdum”

Ses kayıtlarında Timur C.’un Adem isimli bir kişiyi arayarak, "Adem ağabey yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Birine vurdum, hemen gel. Hayatım bitti" dediği duyuluyor. Timur C.’un aracının otomatik olarak 112 Acil Servisi aradığı ve kimsenin cevap vermediği de duyuluyor.

İHA