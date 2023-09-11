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  4. Köy korucusu dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı var!

Köy korucusu dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı var!

Köy korucusu dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı var!
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Ağrı’nın Patnos ilçesinde bir köy korucusunun açtığı ateş sonucunda korucunun kayınbiraderi olduğu öğrenilen 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 01:00 sularında merkeze bağlı Camii Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Köy korucusu olduğu öğrenilen M.T, kayınpederi ile yaşayan ailevi sorunları olduğu eşinin bulunduğu eve gitti. Eşi ve ailesi ile tartışmaya başlayan şahıs, yanında bulundurduğu tabancayla eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin eşini vurdu. 

M.T’nin kayınbiraderi olan F.T isimli şahıs başına isabet eden kurşunlar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybederken, diğer B.T, N.T, ve H.T yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan B.T’nin durumunun ağır olduğu ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kayıplara karışan M.T her yerde arıyor.

İHA

Etiketler ağrı patnos köy korucusu korucu cinayet
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