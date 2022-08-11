KPSS soru havuzu tamamen silinecek

İptal edilen KPSS'ye ilişkin soruşturma, genişletiliyor. Soruların basıldığı matbaada inceleme yapılırken soruşturmanın odağındaki yayınevi sayısı da giderek arıyor. Ayrıca, KPSS soru havuzu da tamamen silinecek.

Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavı kitapçığındaki soruların büyük bölümünün seçenekler dahi değiştirilmeden Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulduğu iddialarının ardından iptal edilen 2022-KPSS Lisans Sınavı'na ilişkin sorusturma diğer eğitim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişliyor.

Soruşturma kapsamında yüzbinlerce soru mercek altına alındı. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) denetçileri soruların basıldığı matbaada da incelemelerde bulundu. DDK incelemesinde tüm dikkatler 3 soruya çevrildi. Belirtilene göre, yayınevinin Türkiye genelinde yaptığı deneme sınavında çıkan 3 soru KPSS de çıkan sorularla benzerlik taşıyor.

NTV'nin aktardığına göre, müfettişler tarafından incelenen soru havuzlarındaki soruların tamamının silineceği, soruları hazırlayan uzmanların yerine de yenilerinin görevlendirileceği belirtildi.

KPSS'DE İLK SINAV 18 EYLÜL'DE

ÖSYM, soru sızdırıldığı iddiasıyla iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın yeni takvimini de geçtiğimiz günlerde açıkladı. Yeni takvime göre, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül'de yapılacak.

ÖSYM tarafından açıklananan yeni sınav takvimi şöyle:

• 2022-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde,

• 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

• 2022-ÖABT 2 Ekim 2022 tarihinde,

• 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde,

• 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

• 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.