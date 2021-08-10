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Kuyumcudan altın çalan kadın serbest bırakıldı

Kuyumcudan altın çalan kadın serbest bırakıldı

Zonguldak'ta kuyumcudan 130 bin lira değerinde ziynet eşyaşı çalan kadın polis tarafından yakalandı. Ancak mahkemeye çıkarılan kadın, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kent merkezindeki Kuyumcular Çarşısında bir kuyumcuya giren F.G. adlı kadın, maddi değeri yüksek ziynet eşyalarına bakmaya başladı. Görevlinin bir anlık dalgınlığından yararlanan F.G., altınları alarak kaçtı.

130 BİN LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ÇALDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, F.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, F.G.'yi kent merkezinde yakaladı. Üzerinden çıkan 130 bin lira değerindeki ziynet eşyası da kuyumcuya teslim edildi.

SERBEST BIRAKILDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Etiketler kuyumcu hırsızlık ziynet eşyası
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