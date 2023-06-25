  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: Onlarca gözaltı var

LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: Onlarca gözaltı var

Güncelleme:

İzmir Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen eylem yapmak isteyen LGBT üyelerine polis müdahalede bulundu. Tüm ikazlara rağmen yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen LGBT üyesi 50’nin üzerinde kişi gözaltına alındı.

İzmir Valiliği, geçtiğimiz cuma günü LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından gerçekleştirilmek istenen etkinliklerin genel ahlaka aykırı olduğunu ve provokatif olaylara sebep olabileceğini, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla 2 gün boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını duyurmuştu.

 

İzmir Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen eylem yapmak isteyen LGBT üyelerine polis müdahalede bulundu. Tüm ikazlara rağmen yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen LGBT üyesi 50’nin üzerinde kişi gözaltına alındı.

Valilik kararına rağmen LBGT üyeleri, eylem yapmak amacıyla bugün saat 17.45'te Alsancak Semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya geldi. Polis ekipleri caddeye çıkan tüm sokakları barikatlarla kapattı.

 Çevik Kuvvet ekipleri ve asayiş ekiplerin de katılımıyla geniş çaplı önlemler alınırken, bölgeye TOMA’da sevk edildi.

İzmir Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen eylem yapmak isteyen LGBT üyelerine polis müdahalede bulundu. Tüm ikazlara rağmen yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen LGBT üyesi 50’nin üzerinde kişi gözaltına alındı.

Caddede bekleme yapmamaları ve dağılmaları konusunda polis ekiplerince yapılan tüm ikazlara aldırış etmeyen LGBT üyelerine müdahalede bulunuldu.

 

İzmir Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen eylem yapmak isteyen LGBT üyelerine polis müdahalede bulundu. Tüm ikazlara rağmen yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen LGBT üyesi 50’nin üzerinde kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince uyarılara aldırış etmeyen 50’nin üzerinde LGBT üyesi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

 

İzmir Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen eylem yapmak isteyen LGBT üyelerine polis müdahalede bulundu. Tüm ikazlara rağmen yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen LGBT üyesi 50’nin üzerinde kişi gözaltına alındı.

Etiketler izmir gözaltı lgbt yürüyüş polis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bayram tatilinde yağışlar geri geliyor! Meteoroloji il il uyardı
Canlı yayında bebek katili Öcalan için skandal sözler
Yük gemisinde mayın alarmı
En küçüğü 16, en büyüğü 18 yaşındaydı... Korkunç kaza!
İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var
Kahramanmaraş'ta deprem
İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı
Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı derken menajeri bombayı patlattı
İcradan satın aldılar, eski sahibi yüzünden kabusu yaşadılar
Yunanistan'da seçimlerin galibi belli oldu; 4 Türk parlamentoda!