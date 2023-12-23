Lise ve ortaokullardaki derste skandal ifadeler: ''Bunun adı sapkınlık''

Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl bazı lise ve ortaokullarda seçmeli, bazı lise ve ortaokullarda ise zorunlu olarak okutulan Türk Sosyal Yaşantısında Aile Yapısı dersindeki kocası ölen kadının, kocasının kardeşi ile evlenmesi, çocukları değiştirme gibi konulara yönelik velilerin isyanı büyürken, Sözcü TV ana haber spikeri gazeteci Fatih Portakal da Milli Eğitim Bakanı'na tepki göstererek "bunun adı sapkınlık" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ortaokul ve lise seviyesinde kimi okullarda seçmeli, kimi okullarda ise zorunlu olarak müfredata giren ve kocası ölen kadının, kocasının kardeşi ile evlenmesi, çocukları değiştirme gibi konuların yer aldığı Türk Sosyal Yaşantısında Aile Yapısı adlı dersin kitabındaki skandal ifadelere tepkiler çığ gibi büyüdü.

Çok sayıda veli "Birden fazla eş alma, berdel evlilik, tay geldi, kocası ölen kadının, kocasının kardeşi ile evlenmesi, çocukları değiştirme" gibi skandal ifadeler için tepki gösterirken, Milli Eğitim Bakanlığı'na tepki gösteren isimler arasına Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal da katıldı.

Fatih Portakal canlı yayında şunları ifade etti:

"Bu haber bültenin flaş haberi. Bunu tek kelimeyle özetler misiniz derseniz 'Sapkınlık' olarak özetlerim. 13-14 yaşındaki çocuklara seçmeli ders var. Bu yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin döneminde yapılmış bir uygulama. Belgesi de elimde Türk aile yapısı anlatılıyor. Dersin ismi Türk Sosyal Yaşantısında Aile Yapısı. Seçmeli bir ders ama değil, herkes bu derse girmek zorunda. Hoca veya öğretmen çocuklara istediği gibi ders öğretiyor. Öyle evlilik tercihlerinden bahsediliyor ki bu belgenin içerisinde taygeldi var, kardeş çocukları evliliği, söz alma-söz verme, beşik kertmesi çocuklara bu öğretiliyor.

Hangi devirdeyiz arkadaş, Medeni Kanun var, tek eşlilik var. Yani ders aslında sapkınlık dersi. Bu dersi kim anlatıyor, onu bilmiyoruz tabi. Pedagojik eğitimi olan birisi mi anlatıyor, imam olan birisi mi anlatıyor... Eğitim bu şekilde, bilgisi olsa ne olur ki... Levirat ve Sororat diye bir şey var, hiç duymadım. Erkeğin ölümü halinde kadının, kocasının kardeşiyle evlendirilmesi Levirat, kadının ölümü halinde dul kalan erkeğin, karısının kardeşiyle evlenmesi Sororat adını... Bunu mu öğretiyorsunuz ya siz çocuklara, 15-16 yaşındaki çocuklara. Medeni Kanun var bu ülkede, sizin haberiniz yok galiba. Gerçekten şöyle yırtılıp atılması gereken bir olaydan bahsediyor. Çöp gibi bir şey bu ya. Bunu kim, nasıl veriyor çocuklara. Yusuf Bey, tüylerim diken diken oluyor şu anda. Yusuf Bey, Allah aşkına ne yapıyorsunuz, duman ediyorsunuz gençliğimizi ve geleceğimizi."

İşte o ders kitabındaki skandal ifadelerden bazıları:

Levirat ve Sororat: Erkeğin ölümü halinde dul kalan kadının, kocasının kardeşi ile evlendirilmesi levira Kadının ölümü halinde dul kalan erkeğin karısının kardeşi ile evlenmesi sorarat adını alır.



Beşik Kertmesi: Genellikle aynı gün doğan, ayrı cinsten iki çocuğun aileleri tarafından evlenmelerine kara verilmesini ifade eder.



Söz Alma ve Söz Verme: Söz alma- söz verme birbiriyle iyi ilişkileri ve çıkar ortaklıkları olan iki ailenin, be ilişkinin gelecek kuşaklarda da devam etmesi amacı ile çocuklarının evlenmesi için anlaşmalarını ifade eder.



Berder Evlilik: Bu evlilikte evlenecek iki erkek, evlilik çağındaki kız kardeşlerini değiştirirler. Yaşıt ergen oğlu ve kızı olan iki aile, aralarında anlaşarak kızlarını, oğullarına alacakları kızın ailesine verirler yani değişiklik yaparlar.



Taygeldi Evlilik: Bu evlilik; çocuklu dul bir erkekle, çocuklu dul bir kadının çocuklarının ve kendilerinin evlenmelerini ifade eder.



Kardeş Çocukları Evliliği: Bu evlilik türüne Türkiye'de çok sık rastlanmaktadır. Bu evliliğin iki çeşidi vardır. Birincisi; "Paralel Kuzen Evliliği; aynı cins kardeşlerin çocuklarının evliliği, ikincisi; "Çapraz Kuzen Evliliği"; ayrı cinsten kardeş çocuklarının evliliğidir.





Eğitim-Sen de tepki göstermişti

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretim programında kadının çalışma hayatına girmesi, çekirdek ailelerin artması, ilk evlenme yaşı gibi konular 'Türk Aile Yapısının Karşılaştığı Sorunlar' başlığı altında yer alıyor. Eğitim-sen İşyeri Temsilcisi Yurttaş Yıldırım, "15 yaşındaki bir kız-erkek çocuğuna bunları nasıl anlatabiliyorlar. Çocuğumu okuldan bile almayı düşünüyorum" dedi.