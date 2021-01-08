Lüks rezidanstaki vahşette karar çıktı! ''Benim de hayatım mahvoldu''

Maltepe'de Didem M.'yi başına parke taşıyla vurduktan sonra boğarak öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu bulunan sanık Abdulsalem G., "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, yargılama aşamasındaki davranışlarından elde edilen vicdani kanaati gerekçe göstererek G.'ın cezasında indirime gitmedi. Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık G., "Üzgünüm, pişmanım. Benim de hayatım mahvoldu" dedi. Ayrıca mahkeme, olaydan sonra Didem M.'nin bisikletini, arabasını ve cep telefonunu kullanan G. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmaya sanık Abdulsalem G. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlandı. G.'ın avukatları ile Didem M.'nin ailesi ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Didem M.'nin ailesinin avukatları, sanığın cezalandırılmasını istediklerini belirterek, verilecek cezada herhangi bir indirim yapılmamasını talep etti. Avukatlar, sanık G.'ın olaydan sonra Didem M.'ye ait telefonu, arabayı ve bisikleti kullandığını hatırlatarak, sanık hakkında yağma veya hırsızlık suçundan da suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

SANIK PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Abdulsalem G., "Karşınızda böyle bir suçtan olmaktan ötürü üzgünüm ve pişmanım" dedi. Sanık G.'ın avukatları, müvekkillerine gelen mesaj üzerine tarafların tartıştıklarını, Didem M.'nin müvekkiline fiili saldırıda bulunduğunu öne sürerek, meşru müdafaa hükümlerinin uygulanarak beraatine karar verilmesini istedi. Avukatlar, ceza verilmesi durumunda da haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

SON SÖZÜ SORULAN KATİL: BENİM DE HAYATIM MAHVOLDU

Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık G., "Üzgünüm, pişmanım. Benim de hayatım mahvoldu" dedi. Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık G.'ı, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, yargılama aşamasında davranışlarından elde edilen vicdani kanaati gerekçe gösteren mahkeme heyeti, G.'ın cezasında herhangi bir indirime gitmedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, olaydan sonra Didem M.'nin bisikletini, arabasını ve cep telefonunu kullanan G. hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, uzun süredir arkadaş olan şüpheli Abdulsalem G. ile maktül Didem M.'nin 9 Aralık 2019 tarihinde Maltepe'de bir evde buluştukları anlatılıyordu. Tarafların bir süre sonra tartıştıkları belirtilen iddianamede, şüpheli G.'ın, maktül M.'nin kafasına önce parke taşı ile vurduğu, ardından da bağla boğazını sıkarak öldürdüğü, cesedi evden çıkarmak için bavula koyduğu ancak yakalanacağını düşünerek cesedi daireden çıkarmadığı belirtiliyordu. Şüphelinin, maktül M.'nin cep telefonunu da Kartal'da bir çöp konteynırına attığı, daha sonra da polise teslim olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, Abdulsalem G.'ın, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.