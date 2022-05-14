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Malatya'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu ikisi bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'daki trafik kazasında 3 kişi öldü. Kaza, 05.30 sularında Malatya-Elazığ D-300 Karayolu Bent Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Şehmus E. (29) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçti, takla atarak ters döndü.

Feci kazada araç sürücüsü ile birlikte Enbiya E. (1) ve Zeynep T. (1) olay yerinde hayatını kaybederken, Günay E. (20), Erdal T. (39), Melekşah T. (38) yaralandı.

Yaralıların Turgut Özal Tıp Merkezi’ne, hayatını kaybedenlerin ise Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler takla kaza
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