Malatya'da rehine krizi kanlı bitti: Vurularak etkisiz hale getirildi
Güncelleme:

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla rehin alan S.A., kendisine müdahale eden jandarmaya da saldırdı. S.A., silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Koldere Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen S.A., annesi H.A. ile tartıştı. Elindeki bıçakla annesini rehin alan A.'yı gören komşuları, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.'ın annesine elindeki bıçakla zarar verdiğini gören jandarma ekipleri, duruma müdahale edip ikna çabalarını sürdürürken, şüpheli ise bıçakla jandarma personeline saldırdı. Bu sırada bölgedeki görevli jandarma personeli, ateş açarak S.A.'yı etkisiz hale getirdi. Yaralı olarak Doğanyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A., yaşamını yitirdi. A.'ın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaralanan H.A. ise İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedaviye alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin Malatya Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, şüphelinin annesine ve müdahale eden personele bıçakla saldırmaya çalıştığı ifade edilerek, "Malatya ili Doğanyol ilçesi Koldere Mahallesi’nde 01 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.48 sıralarında meydana gelen olayla ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyaç duyulmuştur. İstanbul ilinden yapılan bir ihbarda, S.A. isimli şahsın annesinin evine girmesine izin vermediği bildirilmiştir. İhbar üzerine Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Saat 21.15 sıralarında olay yerine ulaşan ekipler, şüpheli şahsın dengesiz davranışlar sergilediğini ve annesi H.A.’yı bıçakla rehin aldığını tespit etmiştir. Şahsın annesine zarar vermeye başlaması ve müdahale eden güvenlik güçlerine bıçakla saldırması üzerine, görevli personel tarafından meşru müdafaa kapsamında ateş edilerek şüpheli etkisiz hale getirilmiştir. Yaralı olarak Doğanyol Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan H.A. isimli vatandaşımız, Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.

DHA

