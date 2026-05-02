İmamoğlu'nun mektubu salonu karıştırdı: AK Partili ve CHP'li başkanlar birbirine girdi

Türkiye Belediyeler Birliği yeni yönetim seçimi öncesi Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okununca, salonda AK Parti ve CHP'li belediye başkanları arasında tartışma yaşandı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi; TBB Başkanı, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu üyeleri ile encümen üyeleri seçimini yapmak üzere Ankara'da otelde toplandı. TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmasının ardından divanda konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İBB davası kapsamında tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istedi. Buna karşı çıkan AK Parti'li belediye başkanları ile CHP'li belediye başkanları arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek arbedeye döndü. Arbedenin sona ermesi ardından toplantı devam etti.

DHA