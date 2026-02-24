Manisa'da 17 yıllık sır aydınlatıldı: 17 yaşındaki Ebru ''yasak aşk'' cinayetine kurban gitmiş

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 2009 yılında kaybolan ve o günden bu yana kendisinden tek bir iz dahi bulunamayan 17 yaşındaki Ebru K.'nin öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden eski enişte U.K.'nin gösterdiği bölgede yapılan kazıda kafatası ile kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili genç kızın ablasının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2009'da kaybolan 17 yaşındaki Ebru K.’nin akıbeti 17 yıl sonra belli oldu. Özel ekibin yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan eski enişte U.K. (55), işlediği cinayeti itiraf ederek cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Yapılan kazıda kafatası ve kemik parçaları bulunurken, olayla ilgili genç kızın ablası dahil 4 kişi gözaltına alındı.

Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde oturan M.K. (60), 1 Ekim 2025 günü saat 21.00 sıralarında jandarmaya başvurarak kızı Ebru K.’nin 2009 yılı Aralık ayında evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını bildirdi. Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, Ebru K.’nin eski eniştesi U.K. ile yaklaşık 3 yıl süren yasak ilişki yaşadığı, bu ilişkiden hamile kaldığı ve hamileliğin ortaya çıkmasının ardından ortadan kaybolduğu belirlendi.

ABLASI VE ESKİ ENİŞTESİYLE BİRLİKTE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçleri aile içinde cinayet işlenmiş olabileceği ihtimalini değerlendirerek soruşturmada gizlilik kararı alındı. Tanık beyanları ve saha çalışmaları sonucunda Ebru K.’nin ablası F.K., eski eniştesi U.K. ile üvey kardeşleri M.K. ve A.K. tarafından öldürülmüş olabileceğine yönelik makul şüphe oluştu. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla; Kars’ın Kağızman ilçesinde bulunan F.K., İzmir’de bulunan U.K. ve M.K. ile Manisa’da bulunan A.K., 23 Şubat’ta Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, GÖSTERDİĞİ BÖLGEDE KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Şüphelilerle yapılan sorgulamada U.K., Ebru K.’yi öldürdüğünü itiraf ederek, cesedin yerini gösterebileceğini söyledi. Bunun üzerine 24 Şubat 2026 tarihinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kemalpaşa Olay Yeri İnceleme Timi eşliğinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi’ne gidildi. U.K.’nin yer göstermesi üzerine bir bahçede saat 11.30’dan itibaren başlatılan arama ve kazı çalışmasında, 2009 yılından bu yana kayıp olan Ebru K.’ya ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kemik ve kafatası parçası bulundu. Ele geçirilen kemikler, Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda şüpheliler F.K., U.K., M.K. ve A.K.’nin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

