Kademeli emeklilik, bayram ikramiyesi, en düşük maaş... Özgür Erdursun'dan dikkat çeken tarih

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranını beklerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan gündemi sarsacak açıklamalar geldi. Erdursun sistemdeki yapısal düzenlemelerle ilgili beklentilere de set çekti.

Bayram İkramiyesinde İki Rakam Öne Çıktı

Erdursun, 2018’de 1.000 TL ile başlayan ikramiye sürecinin enflasyon karşısında eridiğini vurguladı. Mevcut durumda 4.000 TL olan ikramiyenin bir tam emekli aylığı seviyesine çıkması gerektiğini belirten Erdursun, hükümetin ajandasındaki gerçekçi rakamları ise şöyle özetledi:

"Büyük ihtimalle 5.000 TL ya da 5.500 TL olacak gibi gözüküyor. %25 ile %30 arasında bir artışla bu konu netleşir."

Erdursun, dul ve yetim aylığı alanların ise bu tutarı hisseleri oranında alacaklarını hatırlattı.

Kademeli Emeklilik Bekleyenlere Kötü Haber

EYT sonrası mağduriyet yaşadığını düşünen ve kademeli emeklilik bekleyen kesim için Erdursun’un mesajı oldukça netti. Hükümetin şu an için böyle bir gündemi olmadığını belirten uzman, Çalışma Bakanlığı’nın düşük emekli aylıkları üzerine çalıştığını ancak bunun bir anlamda "2027’ye kadar zaman kazanma" stratejisi olduğunu öne sürdü.

"5.000 Prim Günü Değişmez"

EYT düzenlemesinde en çok tartışılan 5.000 prim günü şartına da değinen Erdursun, beklentileri şu sözlerle sonlandırdı:

"EYT yasası çıktı. Bundan sonra 5.000 gün yaş şartı dışında 5.975 güne çıkan prim şartının değişme şansı yok."

3600 günle kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartının geçerliliğini koruduğunu belirten uzman, nihai kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan beklendiğini sözlerine ekledi.

Erdursun’un Gündem Özeti: Rakamlar ve Şartlar

Bayram İkramiyesi 5.000 TL - 5.500 TL (Tahmin) Kademeli Emeklilik Gündemde değil (Kötü haber) EYT Prim Günü 5.000 güne düşme ihtimali yok Kısmi Emeklilik Kadın 58, Erkek 60 yaş şartı

