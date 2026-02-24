  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Kademeli emeklilik, bayram ikramiyesi, en düşük maaş... Özgür Erdursun'dan dikkat çeken tarih

Kademeli emeklilik, bayram ikramiyesi, en düşük maaş... Özgür Erdursun'dan dikkat çeken tarih

Kademeli emeklilik, bayram ikramiyesi, en düşük maaş... Özgür Erdursun'dan dikkat çeken tarih
Güncelleme:

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca emeklinin ve EYT sonrası süreçte hak arayanların gözünü çevirdiği kritik başlıklar hakkında YouTube kanalında son noktayı koydu. Bayram ikramiyesinden kademeli emekliliğe kadar geniş bir yelpazede açıklama yapan Erdursun, bazı konularda "beklenti" oluştururken bazı kapıları ise tamamen kapattı.

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emekli bayram ikramiyeleri için %25-30’luk artış beklentisini rakam vererek açıkladı! Bayram ikramiyesi 5.500 TL mi olacak? Kademeli emeklilik bekleyenleri üzecek haber ne? EYT sonrası 5.000 prim günü değişecek mi? Milyonların merak ettiği sosyal güvenlik dosyasını uzman isim Özgür Erdursun açtı... 

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranını beklerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan gündemi sarsacak açıklamalar geldi. Erdursun sistemdeki yapısal düzenlemelerle ilgili beklentilere de set çekti.

Bayram İkramiyesinde İki Rakam Öne Çıktı

Erdursun, 2018’de 1.000 TL ile başlayan ikramiye sürecinin enflasyon karşısında eridiğini vurguladı. Mevcut durumda 4.000 TL olan ikramiyenin bir tam emekli aylığı seviyesine çıkması gerektiğini belirten Erdursun, hükümetin ajandasındaki gerçekçi rakamları ise şöyle özetledi:

"Büyük ihtimalle 5.000 TL ya da 5.500 TL olacak gibi gözüküyor. %25 ile %30 arasında bir artışla bu konu netleşir."

Erdursun, dul ve yetim aylığı alanların ise bu tutarı hisseleri oranında alacaklarını hatırlattı.

Kademeli Emeklilik Bekleyenlere Kötü Haber

EYT sonrası mağduriyet yaşadığını düşünen ve kademeli emeklilik bekleyen kesim için Erdursun’un mesajı oldukça netti. Hükümetin şu an için böyle bir gündemi olmadığını belirten uzman, Çalışma Bakanlığı’nın düşük emekli aylıkları üzerine çalıştığını ancak bunun bir anlamda "2027’ye kadar zaman kazanma" stratejisi olduğunu öne sürdü.

"5.000 Prim Günü Değişmez"

EYT düzenlemesinde en çok tartışılan 5.000 prim günü şartına da değinen Erdursun, beklentileri şu sözlerle sonlandırdı:

"EYT yasası çıktı. Bundan sonra 5.000 gün yaş şartı dışında 5.975 güne çıkan prim şartının değişme şansı yok."
3600 günle kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartının geçerliliğini koruduğunu belirten uzman, nihai kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan beklendiğini sözlerine ekledi.

Erdursun’un Gündem Özeti: Rakamlar ve Şartlar

Bayram İkramiyesi 5.000 TL - 5.500 TL (Tahmin)
Kademeli Emeklilik Gündemde değil (Kötü haber)
EYT Prim Günü 5.000 güne düşme ihtimali yok
Kısmi Emeklilik Kadın 58, Erkek 60 yaş şartı

Özgür Erdursun'un yazısının tamamı için...

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Gündüz hava sıcaklığının -2 dereceye düşeceği kutup soğukları geliyor!
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Gündüz hava sıcaklığının -2 dereceye düşeceği kutup soğukları geliyor!
Yağmur Atacan'ın 8 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'a yıllar önce yaptığı evlenme teklifi herkesi şaşırttı
Yağmur Atacan'ın 8 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'a yıllar önce yaptığı evlenme teklifi herkesi şaşırttı
Yüzyılın kar fırtınası vurdu: 10 bin uçuş iptal, 650 bin kişi elektriksiz kaldı
Yüzyılın kar fırtınası vurdu: 10 bin uçuş iptal, 650 bin kişi elektriksiz kaldı
Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı!
Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı!
Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor!
Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor!
Tamamen kuruyan bir gölümüz daha küllerinden doğdu; vahşi hayat da geri döndü!
Tamamen kuruyan bir gölümüz daha küllerinden doğdu; vahşi hayat da geri döndü!
Ünlü oyuncu 12 yıllık eşinden boşanıyor! Evleri ayırdılar
Ünlü oyuncu 12 yıllık eşinden boşanıyor! Evleri ayırdılar
Etiketler bayram ikramiyesi emekli maaşı en düşük emekli maaşı kademeli emeklilik SGK Özgür Erdursun
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Marmara Denizi'ne düşen THY uçağına ait yeni parçalar bulundu Marmara Denizi'ne düşen THY uçağına ait yeni parçalar bulundu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe için ortalığı karıştıran sözler Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe için ortalığı karıştıran sözler 7. kattan düşen çocuğu elleriyle kurtardı... Kahraman görevlinin kaburgası kırıldı! 7. kattan düşen çocuğu elleriyle kurtardı... Kahraman görevlinin kaburgası kırıldı! Futbolda şike operasyonu: 10 kulüpten çok sayıda yönetici gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı Futbolda şike operasyonu: 10 kulüpten çok sayıda yönetici gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı Vahşi kurt seyir halindeki aracı takip ederken kameralara yakalandı Vahşi kurt seyir halindeki aracı takip ederken kameralara yakalandı TÜİK verileri ortaya koydu: Türkiye’de evlilikler azalıyor, boşanmalar rekora koşuyor! TÜİK verileri ortaya koydu: Türkiye’de evlilikler azalıyor, boşanmalar rekora koşuyor! Yağmur Atacan'ın 8 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'a yıllar önce yaptığı evlenme teklifi herkesi şaşırttı Yağmur Atacan'ın 8 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'a yıllar önce yaptığı evlenme teklifi herkesi şaşırttı Yol verme kavgası kanlı bitti! 18 yaşındaki genç öldürüldü! Yol verme kavgası kanlı bitti! 18 yaşındaki genç öldürüldü! Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı! Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı! Evrim Alasya ve Kerem Alışık 1,5 yıllık aşkı bitirdi: Tiyatro da iptal Evrim Alasya ve Kerem Alışık 1,5 yıllık aşkı bitirdi: Tiyatro da iptal
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Gündüz hava sıcaklığının -2 dereceye düşeceği kutup soğukları geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Gündüz hava sıcaklığının -2 dereceye düşeceği kutup soğukları geliyor! Yüzyılın kar fırtınası vurdu: 10 bin uçuş iptal, 650 bin kişi elektriksiz kaldı Yüzyılın kar fırtınası vurdu: 10 bin uçuş iptal, 650 bin kişi elektriksiz kaldı Tamamen kuruyan bir gölümüz daha küllerinden doğdu; vahşi hayat da geri döndü! Tamamen kuruyan bir gölümüz daha küllerinden doğdu; vahşi hayat da geri döndü! Yılın ''yasak aşk'' davasında 50 milyon TL'lik rekor tazminat talebi Yılın ''yasak aşk'' davasında 50 milyon TL'lik rekor tazminat talebi Mansur Yavaş'ın adaylık açıklaması için flaş açıklama Mansur Yavaş'ın adaylık açıklaması için flaş açıklama Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor! Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor! İftarlık Gazoz filmini 10 yıl sonra oruç sahnesi üzerinden hedef aldılar İftarlık Gazoz filmini 10 yıl sonra oruç sahnesi üzerinden hedef aldılar Pozisyon ofsayt mı, gol mü ? Eski hakem Mustafa Çulcu son noktayı koydu Pozisyon ofsayt mı, gol mü ? Eski hakem Mustafa Çulcu son noktayı koydu CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Belediye İmar Müdürü dahil 4 kişi tutuklandı! CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Belediye İmar Müdürü dahil 4 kişi tutuklandı! Altı 6 aylık evli çifti ölüm ayırdı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı Altı 6 aylık evli çifti ölüm ayırdı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı