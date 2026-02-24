7. kattan düşen çocuğu elleriyle kurtardı... Kahraman görevlinin kaburgası kırıldı!

Rusya'nın St. Petersburg kentinde 7. kattan düşen otizmli çocuğu bina görevlisi elleriyle tutarak kurtardı. Kahraman görevlinin kaburgası kırılırken çocuk bacağındaki kırıkla kurtuldu. Babasını kaybetmiş, annesi çalışırken evde yalnız kalan çocuğun hikayesi Rusya'nın gündemine bomba gibi düştü.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde yüreği ağza getiren bir olay yaşandı. Petrogradskaya Caddesi üzerindeki bir binanın 7. katında açık pencere önünde oyun oynayan çocuk dengesi bozularak aşağı düştü. Tam o anda bina girişinde bulunan Özbekistan uyruklu görevli refleks hareketiyle çocuğu elleriyle tutmayı başardı.

Kahraman Görevlinin Kaburgası Kırıldı

Çocuğu güçlükle tutan görevli, darbenin etkisiyle kaburgalarını kırdı. Her ikisi de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun bacağında kırık oluştuğu, görevlinin ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Özbekistanlı görevli, Rusya'da kahraman ilan edildi ve olay ülkenin en çok konuşulan gündem maddesi haline geldi.

Otizmli Çocuğun Yürek Sızlatan Hikayesi

Olayın arka planı ayrıca yürekleri burktu. Otizm hastası olan çocuğun babası 1 yıl önce hayatını kaybetmiş, annesi ise geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduğundan çocuğunu o gün evde yalnız bırakmıştı.

İHA