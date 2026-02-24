Evrim Alasya ve Kerem Alışık 1,5 yıllık aşkı bitirdi: Tiyatro da iptal

  1. Anasayfa
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya ile Kerem Alışık, 1,5 yıllık birlikteliklerini sonlandırdı. Kapalı gişe oynayan "Aşk Biter mi?" tiyatro oyunu da iptal ediliren Kerem Alışık'ın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ve Evrim Alasya'nın "Yakışır" yorumu ise sosyal medyayı salladı.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Kıvılcım karakteriyle tanınan oyuncu Evrim Alasya ile Kerem Alışık, 1,5 yıllık birlikteliklerine nokta koydu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre çiftin ayrılık kararını fikir ayrılıkları nedeniyle aldığı öğrenildi.

Tiyatro Oyunu da İptal Edildi

Birlikte sahnelendikleri ve kapalı gişe oynayan "Aşk Biter mi?" adlı tiyatro oyunu da ayrılığın ardından iptal edildi. Çiftin hem özel hem profesyonel hayatlarını birlikte sürdürdüğü düşünüldüğünde bu karar dikkat çekici bulundu.

"Yakışır" Yorumu Sosyal Medyayı Salladı

Ayrılık haberleri gündeme gelmeden kısa süre önce Kerem Alışık'ın Instagram hesabında bir paylaşımı yeniden paylaşması, Evrim Alasya'nın "Yakışır" yorumuyla birleşince sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. X'te çiftin ayrılığı günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

