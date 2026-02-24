Fenomenler soruşturmasında ünlü çift tahliye edildi

Kamuoyunda "Fenomenler Soruşturması" olarak bilinen davada sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Kamuoyunda "Fenomenler Soruşturması" olarak bilinen ve 2024 yılında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonun ardından başlayan davada önemli bir gelişme yaşandı. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in tahliyesine karar verdi.

Yurt Dışına Çıkış Yasağı Şartıyla Serbest

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen duruşmada mahkeme, Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi. Duruşma ise eksik hususların giderilmesi amacıyla 6 Temmuz'a ertelendi.

Dava hakkında...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen yoğun ihbarlar üzerine başlatılan soruşturmada Neslim Güngen'in güzellik merkezi üzerinden franchise sözleşmeleriyle mağdur edilen kişilerin şikayetleri ile banka dolandırıcılığı iddiaları ön plana çıkıyor. 2024'teki operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında Güngen çiftinin de bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede 9 bireysel mağdur, 1 banka ve 6 franchise mağduru yer alıyor.

DHA