  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Fenomenler soruşturmasında ünlü çift tahliye edildi

Fenomenler soruşturmasında ünlü çift tahliye edildi

Güncelleme:

Kamuoyunda "Fenomenler Soruşturması" olarak bilinen davada sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Kamuoyunda "Fenomenler Soruşturması" olarak bilinen ve 2024 yılında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonun ardından başlayan davada önemli bir gelişme yaşandı. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in tahliyesine karar verdi.

Yurt Dışına Çıkış Yasağı Şartıyla Serbest

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen duruşmada mahkeme, Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi. Duruşma ise eksik hususların giderilmesi amacıyla 6 Temmuz'a ertelendi.

Dava hakkında...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen yoğun ihbarlar üzerine başlatılan soruşturmada Neslim Güngen'in güzellik merkezi üzerinden franchise sözleşmeleriyle mağdur edilen kişilerin şikayetleri ile banka dolandırıcılığı iddiaları ön plana çıkıyor. 2024'teki operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında Güngen çiftinin de bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede 9 bireysel mağdur, 1 banka ve 6 franchise mağduru yer alıyor.

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek
''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi
''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı
Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı
Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı
Podyumların güzel ismi 3 yıldır süren tacizleri tek tek ifşa etti!
Podyumların güzel ismi 3 yıldır süren tacizleri tek tek ifşa etti!
Türkiye'nin coğrafi haritası değiştiren gelişme... Van Gölü yok oluyor, adacıklar ortaya çıktı!
Türkiye'nin coğrafi haritası değiştiren gelişme... Van Gölü yok oluyor, adacıklar ortaya çıktı!
Ekranların iddialı güzeli gizemli aşk ilanıyla olay oldu
Ekranların iddialı güzeli gizemli aşk ilanıyla olay oldu
Erkek egemen sanayide tüm ezberleri bozup Ankara'nın Sibel ustası oldu!
Erkek egemen sanayide tüm ezberleri bozup Ankara'nın Sibel ustası oldu!
Etiketler Neslim Güngen İnanç Güngen Fenomenler Soruşturması tahliye yurt dışı çıkış yasağı küçükçekmece silivri sosyal medya fenomeni güzellik merkezi adli kontrol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da kaçırılan Çinli iş adamı cinayetinde kamera görüntüleri çıktı İstanbul'da kaçırılan Çinli iş adamı cinayetinde kamera görüntüleri çıktı Futbolda şike operasyonu: 10 kulüpten çok sayıda yönetici gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı Futbolda şike operasyonu: 10 kulüpten çok sayıda yönetici gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı! Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı! İftarlık Gazoz filmini 10 yıl sonra oruç sahnesi üzerinden hedef aldılar İftarlık Gazoz filmini 10 yıl sonra oruç sahnesi üzerinden hedef aldılar Altı 6 aylık evli çifti ölüm ayırdı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı Altı 6 aylık evli çifti ölüm ayırdı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı Yüzyılın kar fırtınası vurdu: 10 bin uçuş iptal, 650 bin kişi elektriksiz kaldı Yüzyılın kar fırtınası vurdu: 10 bin uçuş iptal, 650 bin kişi elektriksiz kaldı Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor! Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor! Mansur Yavaş'ın adaylık açıklaması için flaş açıklama Mansur Yavaş'ın adaylık açıklaması için flaş açıklama Yağmur Atacan'ın 8 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'a yıllar önce yaptığı evlenme teklifi herkesi şaşırttı Yağmur Atacan'ın 8 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'a yıllar önce yaptığı evlenme teklifi herkesi şaşırttı Kendi evine pencereden girmeye çalışınca ortalık bir anda karıştı Kendi evine pencereden girmeye çalışınca ortalık bir anda karıştı
CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Belediye İmar Müdürü dahil 4 kişi tutuklandı! CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Belediye İmar Müdürü dahil 4 kişi tutuklandı! Evrim Alasya ve Kerem Alışık 1,5 yıllık aşkı bitirdi: Tiyatro da iptal Evrim Alasya ve Kerem Alışık 1,5 yıllık aşkı bitirdi: Tiyatro da iptal Epstein'e devlet sırrı sızdırdığı iddia edilen büyükelçi gözaltında Epstein'e devlet sırrı sızdırdığı iddia edilen büyükelçi gözaltında Pozisyon ofsayt mı, gol mü ? Eski hakem Mustafa Çulcu son noktayı koydu Pozisyon ofsayt mı, gol mü ? Eski hakem Mustafa Çulcu son noktayı koydu Marmara Denizi'ne düşen THY uçağına ait yeni parçalar bulundu Marmara Denizi'ne düşen THY uçağına ait yeni parçalar bulundu 7. kattan düşen çocuğu elleriyle kurtardı... Kahraman görevlinin kaburgası kırıldı! 7. kattan düşen çocuğu elleriyle kurtardı... Kahraman görevlinin kaburgası kırıldı!