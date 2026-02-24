  1. Anasayfa
  4. CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Belediye İmar Müdürü dahil 4 kişi tutuklandı!

CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Belediye İmar Müdürü dahil 4 kişi tutuklandı!

Güncelleme:

Edirne'de 6 aylık teknik takip ve MASAK raporları sonucunda düzenlenen rüşvet operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Belediye İmar İşleri Müdürü, Meclis Üyesi ve adliye çalışanları dahil 4 kişi tutuklanırken diğerleri ev hapsi ve adli kontrol kararlarıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de yaklaşık 6 aylık teknik takip ve MASAK raporlarının ardından düzenlenen kapsamlı rüşvet operasyonunda belediye ve adliye çalışanlarını kapsayan geniş çaplı bir yapılanma çökertildi. Eş zamanlı baskınlarla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İnşaat Ruhsatlarında Usulsüzlük İddiası

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelilerin inşaat firmalarına ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları ve para cezalarını hukuka aykırı biçimde iptal ettirdikleri ileri sürüldü. Şüpheliler "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "rüşvet" ve "dosya gizliliğini ihlal" suçlamalarıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

4 Tutuklama, 2 Ev Hapsi

Mahkeme, Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A., Belediye Meclis ve Encümen Üyesi N.M. ile adli personel E.E.K. ve H.B.'nin tutuklanmasına hükmetti. İki şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın başında ifadesi alınan 4 şüpheli de daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

İHA

