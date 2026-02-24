  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Pozisyon ofsayt mı, gol mü ? Eski hakem Mustafa Çulcu son noktayı koydu

Pozisyon ofsayt mı, gol mü ? Eski hakem Mustafa Çulcu son noktayı koydu

Pozisyon ofsayt mı, gol mü ? Eski hakem Mustafa Çulcu son noktayı koydu
Güncelleme:

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Asensio'nun golü ve Galatasaray'ın iptal edilen Sane golü hakemleri gündemin merkezine taşıdı. Galatasaray "Hangisi ofsayt?" paylaşımı yaparken Mustafa Çulcu, "Asensio'nun golü net olarak gol, ofsayt değil" dedi. Tartışma büyüyor.

Süper Lig'de hakem kararları tartışmaları dinmiyor. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında 90+5'te Marco Asensio'nun attığı gol ve aynı haftada Galatasaray'ın Konyaspor karşısında iptal edilen Sane golü, spor gündemini bir kez daha alevlendirdi.

Çulcu: "Net Olarak Gol"

A Spor yayınında Asensio'nun golünü değerlendiren Mustafa Çulcu, tartışmalara nokta koyar nitelikte konuştu. "Bu pozisyon net olarak gol. Pozisyonları didiklersen farklı düşünceler ve bakışlar çıkar" diyen Çulcu, golün ofsayt olmadığını açıkça ifade etti.

Galatasaray'dan Kıyaslama Hamlesi

Maçın hemen ardından harekete geçen Galatasaray, Asensio'nun golünü kendi iptal edilen Sane golüyle yan yana getirerek "Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz" paylaşımı yaptı. Sarı-kırmızılıların bu hamlesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

MHK Başkanı Sane Golü İçin Ne Demişti?

Galatasaray-Konyaspor maçında VAR incelemesiyle iptal edilen Sane golüne ilişkin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Boey'in rakibini engellediğini ve pozisyonun ofsayt olduğunu açıklamıştı.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek
''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi
''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı
Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı
Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı
Podyumların güzel ismi 3 yıldır süren tacizleri tek tek ifşa etti!
Podyumların güzel ismi 3 yıldır süren tacizleri tek tek ifşa etti!
Türkiye'nin coğrafi haritası değiştiren gelişme... Van Gölü yok oluyor, adacıklar ortaya çıktı!
Türkiye'nin coğrafi haritası değiştiren gelişme... Van Gölü yok oluyor, adacıklar ortaya çıktı!
Ekranların iddialı güzeli gizemli aşk ilanıyla olay oldu
Ekranların iddialı güzeli gizemli aşk ilanıyla olay oldu
Erkek egemen sanayide tüm ezberleri bozup Ankara'nın Sibel ustası oldu!
Erkek egemen sanayide tüm ezberleri bozup Ankara'nın Sibel ustası oldu!
Etiketler Fenerbahçe Galatasaray Mustafa Çulcu Asensio ofsayt Fenerbahçe kasımpaşa Galatasaray Sane MHK Ferhat Gündoğdu var süper lig
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da kaçırılan Çinli iş adamı cinayetinde kamera görüntüleri çıktı İstanbul'da kaçırılan Çinli iş adamı cinayetinde kamera görüntüleri çıktı Futbolda şike operasyonu: 10 kulüpten çok sayıda yönetici gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı Futbolda şike operasyonu: 10 kulüpten çok sayıda yönetici gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı! Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı! İftarlık Gazoz filmini 10 yıl sonra oruç sahnesi üzerinden hedef aldılar İftarlık Gazoz filmini 10 yıl sonra oruç sahnesi üzerinden hedef aldılar Altı 6 aylık evli çifti ölüm ayırdı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı Altı 6 aylık evli çifti ölüm ayırdı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı Yüzyılın kar fırtınası vurdu: 10 bin uçuş iptal, 650 bin kişi elektriksiz kaldı Yüzyılın kar fırtınası vurdu: 10 bin uçuş iptal, 650 bin kişi elektriksiz kaldı Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor! Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor! Mansur Yavaş'ın adaylık açıklaması için flaş açıklama Mansur Yavaş'ın adaylık açıklaması için flaş açıklama Yağmur Atacan'ın 8 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'a yıllar önce yaptığı evlenme teklifi herkesi şaşırttı Yağmur Atacan'ın 8 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'a yıllar önce yaptığı evlenme teklifi herkesi şaşırttı Kendi evine pencereden girmeye çalışınca ortalık bir anda karıştı Kendi evine pencereden girmeye çalışınca ortalık bir anda karıştı
CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Belediye İmar Müdürü dahil 4 kişi tutuklandı! CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Belediye İmar Müdürü dahil 4 kişi tutuklandı! Evrim Alasya ve Kerem Alışık 1,5 yıllık aşkı bitirdi: Tiyatro da iptal Evrim Alasya ve Kerem Alışık 1,5 yıllık aşkı bitirdi: Tiyatro da iptal Epstein'e devlet sırrı sızdırdığı iddia edilen büyükelçi gözaltında Epstein'e devlet sırrı sızdırdığı iddia edilen büyükelçi gözaltında Fenomenler soruşturmasında ünlü çift tahliye edildi Fenomenler soruşturmasında ünlü çift tahliye edildi Marmara Denizi'ne düşen THY uçağına ait yeni parçalar bulundu Marmara Denizi'ne düşen THY uçağına ait yeni parçalar bulundu 7. kattan düşen çocuğu elleriyle kurtardı... Kahraman görevlinin kaburgası kırıldı! 7. kattan düşen çocuğu elleriyle kurtardı... Kahraman görevlinin kaburgası kırıldı!