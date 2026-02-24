Pozisyon ofsayt mı, gol mü ? Eski hakem Mustafa Çulcu son noktayı koydu

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Asensio'nun golü ve Galatasaray'ın iptal edilen Sane golü hakemleri gündemin merkezine taşıdı. Galatasaray "Hangisi ofsayt?" paylaşımı yaparken Mustafa Çulcu, "Asensio'nun golü net olarak gol, ofsayt değil" dedi. Tartışma büyüyor.

Süper Lig'de hakem kararları tartışmaları dinmiyor. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında 90+5'te Marco Asensio'nun attığı gol ve aynı haftada Galatasaray'ın Konyaspor karşısında iptal edilen Sane golü, spor gündemini bir kez daha alevlendirdi.

Çulcu: "Net Olarak Gol"

A Spor yayınında Asensio'nun golünü değerlendiren Mustafa Çulcu, tartışmalara nokta koyar nitelikte konuştu. "Bu pozisyon net olarak gol. Pozisyonları didiklersen farklı düşünceler ve bakışlar çıkar" diyen Çulcu, golün ofsayt olmadığını açıkça ifade etti.

Galatasaray'dan Kıyaslama Hamlesi

Maçın hemen ardından harekete geçen Galatasaray, Asensio'nun golünü kendi iptal edilen Sane golüyle yan yana getirerek "Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz" paylaşımı yaptı. Sarı-kırmızılıların bu hamlesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

MHK Başkanı Sane Golü İçin Ne Demişti?

Galatasaray-Konyaspor maçında VAR incelemesiyle iptal edilen Sane golüne ilişkin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Boey'in rakibini engellediğini ve pozisyonun ofsayt olduğunu açıklamıştı.